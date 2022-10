In Municipio la cerimonia di premiazione del bando ‘Borsa di Sport’

(Di martedì 18 ottobre 2022) Oggi ha avuto luogo l’atto di chiusura e, con foto di rito, deldi incentivazione scolastica e sportiva “Borsa di Sport”, giunto ormai alla sua IV edizione, patrocinato anche quest’anno dala guida Umberti, dal comitato regionale FIPAV e fortemente sostenuto da UNICOOP Tirreno. L’evento si è tenuto nella sala del Presidente del IVdi Roma Capitale. L’attività è stata sviluppata dalla Dream Team Roma – società pallavolistica ormai ventennale presente nel territorio del IV– prima della pandemia e mai interrotta anche durante il Covid. Premiate otto atlete, insignite di un premio in denaro che potranno utilizzare per l’acquisto di materiali sportivi, scolastici, o per spese personali, al fine di valorizzare quello che è stato il loro impegno sui due ...

