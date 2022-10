In Italia è tutti contro tutti Bruxelles e Washington stanno a guardare in attesa di segnali dal nuovo Governo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022) La settimana che sta iniziando si configura fin da lunedì gravida di eventi importanti, sia per l’che per il resto del mondo. Partendo quindi da lontano, con squilli di trombe e rullo di tamburi, a Pechino ha preso il via il congresso del Partito Comunista Cinese, il cui leader è e resterà XI. Durerà l’intera settimana, quindi è prudente rimandare ogni riflessione a dopo. Nel Paese sono in atto manovre che dovrebbero fornire risultati concreti per colmare il grave e mai troppo commentato vuoto legislativo in cui lo stesso si dibatte ormai da troppo tempo. La precisazione quantitativa dello stesso sarebbe un indicatore negativo già in tempi normali, figurarsi nelle circostanze attuali. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, domenica è intervenuto in uno dei tanti meeting televisivi che affollano le reti. Ha chiamato per nome e cognome il disagio, grave, ...