(Di martedì 18 ottobre 2022) La denuncia diIl torneo di tennis Atp 250 diè diventata la barzelletta del circuito internazionale. Su Twitter il tennis colombianoha pubblicato un thread che fa a pezzi l’organizzazione, denuncia la totale mancanza di rispetto nei confronti dei tennisti e chiede all’Atp Tour di intervenire duramente nei confronti degli organizzatori. Nicolasha giocato in doppio a Pozzuoli col messicano Miguel Angel Reyes-Varela. Su Twitter, ha pubblicato video con cui ha documentato di essere stato“sfrattato” dalla camera d’albergo in cui alloggiava con la moglie: gli effetti personali del giocatore, compreso un computer portatile, sono stati ritrovati dallo stesso nell’atrio della struttura. La notizia è stata riportata da livetennis.it Come può succedere in un ATP 250? Non mi era mai ...

Protagonista della vicenda è Nicolas, che quest'oggi è stato eliminato al primo turno del tabellone di doppio insieme al compagno Reyes - Varela. Ilcolombiano è tornato in ...Ilcanadese, alla sua prima finale di una stagione tutt'altro che entusiasmante, cercherà ... come secondo match dalle 05:30 italiane (dopo la finale di doppio Klaasen/Lammons -/... Il tennista Barrientos: «A Napoli ho trovato le mie valigie aperte nella hall, non funziona niente» - ilNapolista