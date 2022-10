Il soft power culturale come strumento di dialogo | ecco la strategia della Cina

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sfruttare al meglio la propria identità nazionale, frutto di una storia millenaria, per governare al meglio la globalizzazione e tessere rapporti internazionali con gli altri Paesi: è questo il modus operandi adottato dallaper farsi spazio nel mondo del XXI secolo. Un mondo in continua trasformazione, interconnesso e sempre più carico di tensioni. Anche InsideOver.

L'Indro

... un Chinese dream che ricalcava il percorso prima degli oligarchi russi e poi degli sceicchi: il pallone è un grande strumento die avrebbe permesso di estendere il dominio di Pechino ...Capace di esercitare uno straordinario. Lord Edward Llewellyn, Ambasciatore britannico in Italia ha così aperto le porte di Villa Wolkonsky sede dell'Ambasciata britannica a Roma alla ... La Cina ha un problema: il suo soft power sta precipitando — L'Indro Lord Edward Llewellyn: «Il miglior ambasciatore che abbia rappresentato il Regno Unito». Il Festival della Diplomazia ne celebra il mito, da Londra al Commonwealth ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. La prima emittente nazionale al mondo - non solo per longevità, ma anche ...