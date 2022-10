Il romanzo ‘L’arte della gioia’ diventa una fiction | riprese in corso | alla regia la napoletana Golino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –di Goliarda Sapienza diventerà una sere tv per Sky Atlantic. Ilè noto per i numerosi rifiuti di pubblicazione in Italia, purtroppo, a causa degli argomenti scomodi narrati con schiettezza. Il raggiungimentofama mondiale ha convinto a farne un progetto seriale.Valeriache ha firmato anche la sceneggiatura scritta con Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo. L’attrice e registaha inoltre rivelato di aver conosciuto personalmente a 18 anni l’attrice e scrittrice del, ora trasposto per lo schermo. “Ci siamo incontrate sul set di un film di Cinto Maselli, – racconta ...