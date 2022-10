Il rigore di Gudmundsson | lo show granata | il meglio della Coppa Italia

Davanti a Milito il Grifone supera la Spal dell'ex centrocampista della Roma. I granata vincono 4 - 0 e si regalano il ...GENOVA " Undia fine primo tempo basta al Genoa per piegare 1 - 0 la Spal al Ferraris. I rossoblù passano così il turno in Coppa Italia e approdano agli ottavi di finale dove troveranno, a ...La vittoria interna del Genoa contro la Spal e la sconfitta del Cittadella sul campo del Torino nelle prime due gare dei sedicesimi di finale dell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia Frecciarossa. A ...Ai rossoblù basta un gol di Gudmundsson per accedere agli ottavi di finale. I granata superano l’altra squadra del campionato cadetto per 4-0 Al Genoa basta un rigore per passare il turno di Coppa Ita ...