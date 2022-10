Il presidente polacco Duda stesera a Tg2 Post | dalla vittoria elettorale di Giorgia Meloni alla guerra in Ucraina

(Di martedì 18 ottobre 2022) Lain, ladiin Italia e i possibili nuovi rapporti in seno all' Europa , la visione di una politica più orientata ai popoli e alle nazioni, i ...

Sostegno netto all'Ucraina, riconoscimento dell'impegnoper l'accoglienza ai profughi ... Sono, a quanto si apprende, i temi che ildella Repubblica, Sergio Mattarella ha affrontato ...Ci accomuna la politica della famiglia, base delle prosperità', ha dichiarato a Tg2 Post ilDuda , che è stato anche molto duro nel denunciare quello che ha definito il 'nuovo imperialismo ...Roma, 18 ott. (askanews) - La guerra in Ucraina, la vittoria elettorale di Giorgia Meloni in Italia e i possibili nuovi rapporti in seno all'Europa, la visione di una politica più orientata ai popoli ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale il suo omologo polacco Andrzej Duda. Il Capo dello Stato ha affrontato diversi temi cruciali: tra questi la riconferma di ...