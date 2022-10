Il preside vieta i cellulari a scuola | una studentessa chiama i familiari | arriva la polizia

A quel punto - come raccontato da Il Messaggero - a scuola è arrivato prima il fratello con un amico e poi il padre, chiedendo insistentemente di parlare con il. A nulla sono serviti gli ...Leggi Anche Cellulari vietati in classe in un liceo bolognese: 'Gli alunni devono guardarsi in faccia e relazionarsi tra loro' La circolare delsul cellulare vietato in classe è di venerdì e ...Si rifiuta di consegnare il telefono all’ingresso in aula, come stabilito dalla circolare dell’istituto , e nel liceo Majorana di Latina si fiora la rissa.Una ragazza del secondo anno di liceo non accetta il nuovo regolamento e finisce dal preside. I genitori la difendono e scoppia il parapiglia. Interviene la polizia ...