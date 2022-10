Il Napoli saluta Higuain | ”Grazie per le emozioni vissute insieme”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Gonzaloha ufficialmente detto addio al calcio giocato dopo la sconfitta dell’Inter Miami ai playoff Mls contro il New York City. Ilha volutore il suo ex attaccante con una dedica sui social: “per leassieme e buena suerte, Pipita!” scrive il club su Twitter, postando alcuni dei suoi gol. L’argentino ha vestito la maglia azzurra dal 2013 al 2016, collezionando 104 partite e 71 gol. SportFace.

