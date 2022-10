Il Napoli fa bene a celebrare Higuaìn | a quel paese la damnatio memoriae

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel diritto romano, laera una pena consistente nella cancellazione di qualsiasi traccia riguardante una determinata persona, come se essa non fosse mai esistita; si trattava di una pena particolarmente aspra, riservata soprattutto ai traditori e agli hostes, ovvero i nemici del Senato romano. È la definizione diche si trova su Wikipedia. Gli studenti di Giurisprudenza – almeno alla Federico II – ci hanno a che fare al primo anno, quando studiano Istituzioni di Diritto Romano da un indimenticabile testo di Antonio Guarino. Eb, è proprio allache aveva fatto ricorso ilper quanto concerne Gonzalo. Dal momento del suo discusso e tribolato addio direzione Juventus, ...

ilmattino.it

... ovviamente cercherò di dare anche il mio piccolo contributo alla città dicercando di ... Tu hai sempre avuto un ottimo dritto carico in top - spin, con il quale manovriper aprirti gli ...... nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il protocollo d'intesa per il progetto 'Guidain ... la Fondazione di comunità del Centro storico di, rappresentata dal presidente professore ... Napoli, firmato il protocollo «Guida bene in piazza Mercato» Il Napoli nel 2022 sta facendo qualcosa di straordinario: solo tre sconfitte arrivate fin ora. Meglio di lei solo City, Milan e Liverpool.La grande condizione atletica, un altro elemento fondamentale del Napoli in quest'avvio di stagione e che sta facendo la differenza ...