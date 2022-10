Il Guardian | «Prima era Osimhen | ora Kvara Ma è la profondità della rosa il capolavoro del Napoli»

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’artista precedentemente conosciuto acome “dona”, adesso possiamo cominciare a pensarlo come “il Van Gogh del pallone”. L’ha scritto ilsta dopo l’ennesima composizione artistica del georgiano di domenica sera, e Nicky Bandini sulvidima il riferimento: “Un giornalista napoletano lo ha definito domenica “il Van Gogh dei campi da calcio”, dipingendo ogni settimana un nuovo”. Anche il quotidiano inglese approfondisce “il viaggio nell’ignoto” deldi Spalletti, con “la sua squadra che continua ad arrivare alla stessa destinazione”: i tre punti. Si mette in fila ai principali giornali sportivi europei, chee dopo l’Ajax celebrano questo inizio di stagione del. Ilparla ...

IlNapolista

Dopo la suaapparizione in Captain America: New World Order , assumerà un ruolo più ... Olga Kurylenko come Antonia Dreykov/Taskmaster, David Harbour come Alexei Shostakov/Red, Hannah ...Secondo il, diverse lettere di sfiducia sarebbero già state consegnate nelle mani di Sir ... l'organismo interno al gruppo parlamentare Tory, affinché chieda allaministra di farsi da ... Il Guardian: «all'Inghilterra il girone più difficile degli ultimi vent'anni» Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...