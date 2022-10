Il documentario dei Sussex previsto su Netflix è stato posticipato per le polemiche legate alle serie Ma non è l' unico problema

Leggi su amica

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempi duri per Meghan Markle ed Harry, nei guai sia per il lorogirato conche per l’autobiografia del Duca in uscita prossimamente. Pare, infatti, che i dirigenti del gigante di streaming vogliano posticipare il programma a causa dellea The Crown ma anche per alcune perplessità (foto: AP) «La vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti». Chissà se a Meghan Markle ed Harry, in questi giorni, è venuto in mente questo detto popolare. Perché mai come in questo periodo tutto ciò che i due avevano pianificato non sta accadendo. Al contrario, la coppia si trova a dover affrontare unaditiche che non aveva decisamente. ...