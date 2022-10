Il Collegio 7 | tutto quello che c’è da sapere sul reality in onda su Rai 2

Leggi su tpi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il7: alunni, cast, professori, location, quante puntate e streaming Da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 va inIl7, la nuova edizione del docu-che quest’anno vedrà un salto temporale grande e ardito. E’ stato deciso infatti di tornare ancora più indietro nel tempo. Dopo che la scorsa stagione era stata ambientata nel 1977, per quest’anno la produzione ha deciso di catapultare i giovanissimi studenti nel 1958, anno in cui l’Italia stava rinascendo dopo la Secguerra mondiale. Il cosiddetto periodo del “boom economico”. Novità di questa edizione è la divisione del gruppo in due classi. I 21 partecipanti al7 non saranno accorpati in una sola classe, ma divisi come accadeva al tempo: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento ...