Il Collegio 7 | chi è Guido Airoldi | il professore di disegno ed educazione artistica | età | vita privata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 ottobre 2022)sarà uno dei nuovi professori entranti nel Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, nel docureality Il7 che inizierà il 18 ottobre 2022. Insegneràedagli studenti dai 14 ai 17 anni. Ma ecco tutto quello che sappiamo di lui! Chi ède Ilè nato a Bergami nel 1977, ha 45 anni e si è laureato alla Brera Academy of Fine Arts di Milano. E’ specializzato in pittura e collage ed ha anche esposto le sue opere. La sua prima mostra risale al 2007, un’esposizione di pittura dal titolo “Dichotomies”, al Castello Colleoni di Bergamo. Partecipa a numerose mostre e premi, ottenendo subito apprezzamenti ...