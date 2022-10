Il Centrodestra salirà compatto al Quirinale per le consultazioni

Leggi su agi

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - "Ora guardiamo avanti". È il messaggio che Giorgia Meloni ha rivolto a Silvio Berlusconi, nel primo incontro dopo le tensioni dei giorni scorsi. Il presidente di Forza Italia è arrivato poco dopo le 16:30 di lunedì 16 ottobre nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, a Roma. Dopo che gli azzurri si era sfilati dalla maggioranza nel voto che ha portato all'elezione di Ignazio La Russa al Senato e dopo il biglietto con gli appunti del Cav su Meloni, la 'trasferta' romana e' il 'prezzo' che il leader 86enne ha dovuto 'pagare' per riannodare i fili del dialogo con l'alleata storica, a pochi giorni dall'avvio dellein vista della formazione del nuovo governo. Stando a quanto si apprende, nel faccia a faccia durato un'ora, Berlusconi ha sostanzialmente dato il suo via libera alla nascita dell'esecutivo. Nella nota congiunta, diffusa al ...