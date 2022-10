Il centrodestra pronto a governare | le ipotesi sui ministri

(Di martedì 18 ottobre 2022) Cinque ministeri, tanti quanti la Lega che però conta il +1 con Giancarlo Giorgetti all’Economia. Questa la richiesta di Forza Italia, che Silvio Berlusconi avrebbe fatto presente ieri a Giorgia Meloni, durante l’incontro in via della Scrofa per ricucire i rapporti tra le forze di. Il governo comincia così a delinearsi, in attesa che L'articolo proviene da Inews24.it.

...dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che ha riportato il sereno nel. ... in carica fino al nuovo governo, spunta il nome di Francesco Franceschi, direttore del...Enrico Letta èa lasciare la segreteria ed è già iniziata la guerra per la sua successione. Nel frattempo, il ruolo di opposizione al futuro governo diè iniziato nel peggiore dei ...Questa la richiesta di Forza Italia, che Silvio Berlusconi avrebbe fatto presente ieri a Giorgia Meloni, durante l’incontro in via della Scrofa per ricucire i rapporti tra le forze di centrodestra. Il ...Si muove il borsino del toto-governo dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che ha riportato il sereno nel centrodestra. Tra gli ...