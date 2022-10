Il 25 ottobre eclissi parziale di Sole visibile anche dall’Italia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella tarda mattinata di martedì 25, un'disaràdai cieli italiani. Per l'occasione, EduINAF, il magazine di didattica e divulgazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) organizza una diretta speciale della serie "Il cielo in salotto" con osservazioni dal vivo dell'al telescopio da diverse sedi Inaf in tutta Italia. Il fenomeno dell'solare si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e ile proietta dunque la sua ombra sulla Terra oscurando il. L'può essere, totale o anulare. In un', come quella del prossimo 25, solo una ...

Nel caso specifico del 25si tratta di un'parziale e infatti il sole sarà coperto soltanto per il 27% della sua superficie, ma in ogni caso è uno spettacolo da non perdere. E non è ...MILANO . L'di LuLa sta finendo. Domani, prima della ripresa dei lavori alla Pinetina fissata per le 4 ... di uno stiramento non di bassa entità) e, quasi due mesi dopo - sabato 22- ...