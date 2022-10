I vipponi spoilerano l’ingresso di un nuovo concorrente al GF VIP 7 | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Questinon si sanno proprio tenere un “cecio in bocca” come direbbe Alfonso Signorini! Oggi, riuniti insieme per fare quattro chiacchiere, hanno spoilerato chi potrebbe entrare tra qualche settimana. Il volto non è sconosciuto al grande pubblico, in quanto ha partecipato ad un altro reality di Canale 5. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Chi è il vippone “narciso” che starebbe per entrare secondo i concorrenti? Se dovesse entrare le trame degli ex si infittiscono al Grande Fratello Vip 7. Infatti il vippone spoilerato dai concorrenti è ex di ben due ragazze all’interno della Casa: Gioele Sofia De Donà e Antonella Fiordelisi. Exde L’Isola dei Famosi, di Temptation Island e anche di Ballando con le stelle, il prossimo vippone della settima edizione del GF VIP potrebbe essere Akash Kumar. Perché i ...