I tiri di Valverde andrebbero dichiarati illegali

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non so quanti di voi erano davanti alla tv a marzo per guardare la partita tra Uruguay e Perù. Se non eravate davanti allo schermo sarà circolato sulle vostre timeline, qualche giorno fa, un tiro di Federicodetto El Pajaro. Un tiro così violento che la palla ha rimbalzato sul palo ed è stata risputata fuori dalla porta così velocemente che è sembrato uscire dallo schermo del vostro telefono, uscire nella vostra stanza, rompere alcuni confini della realtà. Aiutoal posto del tiro ha il gamebreaker di Fifa Street pic.twitter.com/JeUUKIWAdI — (@perseguitatoak) September 29, 2022 L’utente cita il gamebreaker su FIFA street, quella modalità per cui il tuo giocatore entra in modalità berserk e diventa implacabile, con dribbling eche rompono le leggi fisiche. La palla viene respinta dall’area di rigore del Perù, ...