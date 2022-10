I ministri? Ecco chi vorrei io | la bomba di Corona dalla Berlinguer

(Di martedì 18 ottobre 2022) Mauro, in collegamento con Biancaa Cartabianca su Rai 3, commenta l'attuale situazione politica. In particolare, riferendosi alle frizioni interne al centrodestra, lo scrittore ha detto la sua: "Stanno litigando perché ognuno vuole piazzare qualcuno dei suoi. Ma questa non è politica fattiva.che fosse collocata gente che sa cosa fare. Io non potrei certo fare il Ministro dell'Economia!". L'ospite della, quindi, ha commentato le divergenze che si sono registrate negli ultimi giorni soprattutto tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Tutto sarebbe nato da varie richieste che il Cav ha fatto alla premier in pectore su alcuni ministeri. Di lì è scoppiato il caos. Berlusconi è stato addirittura immortalato con ...

Che ha iniziato con l'attacco sulla distribuzione dei collegi e ha proseguito in questi ultimi giorni in una sorta di "escalation" con la lista della spesa dei, la pretesa di avere ...... "Berlusconi nomina ial posto di Mattarella e dichiara di aver "riallacciato" i rapporti ... Italiain che mani è finita l'Italia: Silvio Berlusconi porta il caos in maggioranza Giulia ...Stare zitti e lavorare. Sodo. Per chiudere al più presto e arrivare al giuramento magari già sabato. Per evitare che salti il banco. Ma ora, a maggior ...Giorgia Meloni pensava di aver risolto la questione con Silvio Berlusconi, invece il leader di Forza Italia ha fatto saltare ogni equilibrio, gettando nel caos il governo non ancora nato e la maggiora ...