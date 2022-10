«I Governi nascono così | sono normali turbolenze parlamentari»

Leggi su panorama

(Di martedì 18 ottobre 2022) Piero Ignazi, politologo dell’Università di Bologna, non fa sconti sulla naturale bagarre nella formazione del governo, «in quanto trattasi di una consuetudine tipica di formecome la nostra, in cui la dialettica politica trova nel Parlamento, ovvero nei partiti, la sua sede naturale». E proprio sul governo che sta per nascere, Ignazi ha sottolineato come «la tradizionale liturgia messa in campo dai partiti farà la sua parte anche in quello che dovrebbe incoronare Giorgia Meloni». Panorama.it ha incontrato il politologo bolognese per un confronto sul campo politologico: dalla constatazione che la nostra rimane una repubblica parlamentare con un ruolo forte dei partiti alla ricostruzione della tradizionale liturgia, la formazione di ogni governo sembra rispondere a regole consolidate nei decenni, «alle quali neanche il governo Meloni riuscirà a sottrarsi». ...