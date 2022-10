I giornalisti del TG1 contro il nuovo show di Fiorello | ‘No nei nostri spazi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono insorti idella redazione del Tg1 per la decisione di inserire lodial mattino, nell’orario che finora era destinato al tg Rai 1. Viva Asiago 10, è ilprogramma di Fiore che dovrebbe prendere il via il 28 ottobre prossimo. Ma se ancora non è iniziato ha già creato malcontento. È stato con una nota che il Comitato di redazione del Tg1 ha manifestato il suo dissenso. La nota di protesta del Cdr del Tg1 “Sconcerto e una totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento guidato da, al posto di quasi un’ora di programmazione gestita dal Tg1, nello specifico Tg1 mattina”. Così hanno manifestato il loro malcontento i componenti del Cdr del Tg 1. L’Usigrai non è stato informato della novità e non ha preso bene la ...