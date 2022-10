Higuain in lacrime | l’ultima notte del Pipita fa il giro del mondo FOTO

Leggi su rompipallone

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella scorsaGonzaloha giocato la sua ultima gara ufficiale da calciatore professionista. L’Inter Miami è sceso in campo contro il New York City perdendo per 3-0, rimediando così l’eliminazione dalla competizione. Per il centravanti argentino si chiude un capitolo fondamentale della sua vita. “Il” ha chiuso la serata tra, abbracci e vecchi ricordi. GonzaloAppende ufficialmente gli scarpini al chiodo un fenomeno assoluto che ha indossato le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juve, Milan, Chelsea e Inter Miami. A 35 anni ancora da compiere abbandona il terreno di gioco, dopo aver regalato ai propri tifosi e a tutti gli appassionati vagonate di gol e giocate da grande campione. Gonzaloha segnato un’epoca e difficilmente verrà ...