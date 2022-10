Highlights e gol Torino-Cittadella 4-0 | sedicesimi Coppa Italia 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per idi finale di. All’Olimpico Grandein granata la sbloccano nel primo tempo col bolide di Radonjic, quindi nella ripresa raddoppia Pellegri di rapina. Nel finale ci pensano Schuurs e Zima ad arrotondare il punteggio. Agli ottavi a gennaio i piemontesi sfideranno il Milan. Di seguito ecco le immagini salienti della partita. SportFace.

di Fabio Belli) Video/ Catanzaro Viterbese (3 - 2): Curcio,da 3 punti! VITERBESE AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Viterbese ...di Stefano Belli} Video/ Avellino Audace Cerignola (1 - 1): Malcore la riprende! AUDACE CERIGNOLA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di ...Siviglia - Valencia 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della decima giornata di LaLiga 2022/23.Il Genoa batte 1-0 la Spal allo Stadio Ferraris nella sfida del terzo turno di Coppa Italia 2022/23. Basta un rigore al Grifone per trovare il passaggio agli ottavi di finale. La mano di Moncini al 45 ...