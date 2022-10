Hamed ucciso a 22 anni dai talebani perché gay | il video dell' esecuzione alla famiglia

La Stampa

"I Talebani hannoe hanno inviato il video alla sua famiglia e a me " ha detto Bahar, il compagno di Sabouri ". La sua famiglia è fuggita e io mi sono nascosto. Eravamo una coppia ...... poida Cosa nostra " l'hotel è citato in più di un'inchiesta giudiziaria, alcune delle ... quando a farsi avanti è stata una società con alle spalle AlBin Ahmed , sceicco di Abu ... Afghanistan, il 22enne Hamed Sabouri ucciso dai talebani perché gay: nuove repressioni contro la comunità Lgb… Non si fermano le violenze ai danni delle persone della comunità LGBTQ+ in Afghanistan: l’ultima vittima è stata Hamed Sabouri, 22enne ...Talebani torturano e uccidono 22enne gay e inviano un video al compagno, il fratello ha venduto le due case in Afghanistan ed è fuggito in Turchia ...