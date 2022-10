Halloween | il decalogo della John Cabot University di Roma per evitare lo stupro | ‘Coprifuoco alle 2’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 ottobre 2022) La festa di, potrebbe essere ”terrificante”. E non si tratta solamente di uno spot pubblicitario per invogliare le persone a mascherarsi o parteciparefeste. Purtroppo è una sensazione concreta, avvertita come tale soprattutto dagli stranieri che si trovano sul territorio capitolino. Certamente, i primi fra tutti a prepararsi al grande evento sono gli americano, che hanno avuto il merito di portare questa festività nel mondo e anche qui, in Italia. Proprio per questo, per permettere ai propri studenti di non incorrere in gravi problemi durante la notte del 31 ottobre, la– ateneo privato degli States con sede a– ha stilato e diffuso per mezzo dei propri canali un vero e proprioper la sicurezza ...