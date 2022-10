Ha preparato tutto | Vlahovic | il gesto incredibile che nessuno ha notato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Solo nei momenti di difficoltà, si vedono i veri trascinatori di una squadra. Nella Juve, Dusanè sicuramente uno di questi, come ci dimostrano le immagini di Torino-Juve dello scorso sabato. Match vinto 1-0 nel finale dalla squadra di Allegri, proprio col gol del bomber ex Fiorentina. Dal modo in cui il serbo incoraggia Kean, dopo un clamoroso errore sotto porta alla metà della ripresa (spingendo la vecchia punta di Everton e Psg verso il centrocampo), all'indicazione rivolta a McKennie prima dell'angolo che ha portato alla rete della vittoria. Nel “BordoCam" di Dazn, infatti, si può notare comenon sia stato casuale. La punta serba, posizionata davanti al giocatore statunitense, ha sfiorato più volte il compagno, per indicargli il movimento che avrebbe fatto in area dopo la battuta del corner., ...