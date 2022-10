Guerra in Ucraina e attacchi a Kiev | la Farnesina | ‘Gli italiani devono lasciare il Paese’

(Di martedì 18 ottobre 2022) Continua lo stato di allarme a, ormai dal 24 febbraio scorso impegnato nellacontro la Russia. La situazione resta allarmante e laha, ancora una volta, raccomandato a tutti gliche si trovano indi fare ritorno in Italia. Sempre laha reso noto che per qualsiasi emergenza è possibile contattare l’Ambasciata italiana aal +38 050 3102111. Leggi anche: Benjamin Giorgio Galli, chi era l’italiano ‘combattente’ morto in: aveva 27 anni Lainvita gliil Paese Si intensificano i bombardamenti e la situazione inè inquietante e la fine dellasembra ancora estremamente ...

"Sebbene sia improbabile che si riesca a centrare l'obiettivo di ROE 2022 del 10%, dato l'impatto delle catastrofi naturali, dellaine della volatilità dei mercati finanziari, il ...Eppure se viene ricontestualizzata nel dialogo del film War - Ladesiderata di Gianni Zanasi ... "Questo film è stato scritto tre anni prima dell'invasione russa in". Come a intendere, ...Una nuova ondata di esplosioni è stata segnalata in diverse città dell'Ucraina, il giorno dopo che la Russia ha attaccato con dei droni kamikaze diverse aree del Paese. Le autorità di Kryvyi Ri, Dnipr ...Un regista ucraino ha compiuto vari viaggi al Monte Athos per guidare gli spettatori nella vita dei monaci che cercano la pace interiore ...