Graziani | «Mio padre non ha mai visto una mia partita | gli veniva l’agitazione»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il Corriere della Sera intervista l’ex attaccante Ciccio, campione del mondo nel 1982. Oggi fa il commentatore a Sport Mediaset XXL e per Pressing, su Italia 1. Racconta le prime partitelle con i benedettini del convento di Santa Scolastica, dove lo zio faceva il portiere e la famiglia. «Mamma cucinava bene, però non c’erano tanti soldi, il pasto nostro era broccoli e patate ripassati, il pollo o il coniglio soltanto la domenica, io sono cresciuto a frittata e mortadella. E la mattina, prima di scuola, l’uovo sbattuto con lo zucchero». Quattro figli, due maschi e due femmine,il più piccolo: era anche il cocco di casa? «Un pochetto. Quando mamma preparava la polenta, la versava sulla spianatora di legno in mezzo al tavolo e ci metteva una salsiccia per ciascuno. C’erano dei confini stabiliti entro cui potevi infilare la forchetta, da ...

