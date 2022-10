Grande Fratello Vip | la rivelazione di Nikita Pelizon sul suo fidanzato | Ecco cosa mi ha detto prima di entrare nella Casa

Quand'ero piccolo, davolevo diventare un libro. Non uno scrittore, un libro: perché le ... Mentre dormivo la mano di unmi carpì in un sol colpo la vita, la corona e la regina! (William ...Ad Alfonso Signorini l'ex volto di Bim Bum Bam si è raccontato, parlando anche delsuccesso ... Suosa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d'urgenza. ...Nikita Pelizon spiazzata al Gf Vip da Signorini si lascia andare a una confessione sul suo fidanzato. Colpo di scena in diretta al Grande Fratello Vip per Nikita Pelizon. L'amata concorrente della set ...La giunta ha approvato una schema di convenzione da sottoporre al Governo. Ecco cosa pevede: le sei azioni strategiche, i provvedimenti e come verrano decisi ...