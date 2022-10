Grande Fratello Vip | la forza ed il coraggio di Carolina | l’emozionante sorpresa VIDEO

Per la prima volta, a tre anni di distanza dal Prati - gate, il pubblico di Canale 5 ha ascoltato in diretta uno degli audio che Mark Caltagirone ha inviato a Pamela Prati . Alfonso Signorini ha ...Dopo essere stata scagionata dalle accuse di aver 'usato' i bambini del caso Mark Caltagirone, Pamela Prati riceve nuove accuse sia dentro che fuori la casa delVip. Durante la diretta della nona puntata Sonia Bruganelli le lancia una frecciatina che riceve l'applauso dell'ex agente della showgirl. Caso Mark Caltagirone, la decisione del Pm: '...Grande Fratello Vip, la difficile storia di Carolina Marconi: dal tumore alla guarigione. Una battaglia faticosa e difficile che però non le ha tolto... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...Dentro la casa del Grande Fratello Vip è stato affrontato l’argomento Nikita Pelizon e di come diversi concorrenti della Casa litighino spesso con lei. Tra queste anche Cristina Quaranta, la quale ha ...