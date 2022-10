Governo | Paita | ' parole Berlusconi gravissime'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Le affermazioni disonoed è evidente che non si stesse riferendo al suo diciottesimo compleanno sullo scambio di doni con Putin ma al suo ultimo". Così la presidente dei senatori di Azione /IV Raffaellaa Metropolis. "Ci vuole grande attenzione su quello che farà adesso il: non possiamo muoverci dalle coordinate atlantiste ed europeiste e spostarci dal sostegno al popolo ucraino. Ed è preoccupante che proprio il ministero degli Esteri possa essere espresso da Forza Italia che non sembra essere più la casa dei moderati ed europeisti . Ci aspettiamo che Giorgia Meloni risponda con decisione alledi”.