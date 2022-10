Governo | Letta | ' siamo su montagne russe | centrodestra privo di sostanza politica'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "E' un momento importate di questa legislatura. Ci troviamo in un momento molto particolare della vita del nostro Paese e di questa legislatura, cominciata sullesotto tutti i punti di vista". Lo ha detto Enricoall'assemblea dei senatori del Pd. "Da quando si è votato, non c'è stato neanche un giorno di tranquillità. L'impressione è che questa legislatura sia segnata da una instabilità continua -ha spiegato il segretario dem-. E' evidente che tutto questo è figlio di una situazione politico-elettorale che noi abbiamo denunciato già in campagna elettorale: un accordo elettorale da parte dei partiti di, per sfruttare gli effetti della legge elettorale, madi".

...stata al centro delle polemiche nelle trattative con Giorgia Meloni per la formazione del, ... l'unica certezza espressa fin da dopo le elezioni dal segretario uscente Enricoè stata che i ......Meloni apassando per Conte , il calo è evidente soprattutto in casa Partito Democratico e non può che nel breve periodo peggiorare vista la partenza in rampa di lancio ormai del nuovo...Roma, 18 ott (Adnkronos) – “E’ un momento importate di questa legislatura. Ci troviamo in un momento molto particolare della vita del nostro Paese e di questa legislatura, cominciata sulle montagne ru ...Giuseppe Valditara, storico ed ex capo dipartimento del ministero, in pista per Viale Trastevere e Anna Maria Bernini punta all’Università. Chi sono i due aspiranti ministri ...