Governo | Letta | ' maggioranza sempre più ambigua su Russia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Non è folklore, non sono battute. Da parte della nuovaè in corso un pericoloso spostamento dell'Italia verso una posizione dimaggiore ambiguità nei confronti della #. #Berlusconi #Fontana #FreeUkraine". Così Enricosu twitter.