Governo | La Russa | ' Ronzulli? capogruppo non vale meno di ministro'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il ruolo che svolgono inon è minimamente minore rispetto a quello dei colleghi di. Personalmente nel 2001 scelsi di fare ilanche se mi proposero di fare il. Perché per uno che fa politica non è vero chedi più un, perlosono pari". Così il presidente del Senato, Ignazio La, ai cronisti.

LA NOTIZIA

...non solo nella politica ma anche nella macchina statale che farà da supporto al nuovoe in ... anche se Lasi è affacciato - sia perché la sua presenza avrebbe potuto generare qualche ...... e che per siglare la pace - dopo la feroce zuffa sull'elezione di Ignazio Laa presidente ... Non torniamoci più, ora pensiamo a dare unal Paese'. Soprattutto, il Cavaliere è tornato a ... La Russa all'olio di ricino. Riparte il Bestiario di Governo Silvio Berlusconi ha parlato di quelli che saranno i ministri di Forza Italia nel nuovo governo verosimilmente guidato da Meloni.Silvio Berlusconi avrebbe riallacciato i rapporti con Vladimir Putin. L'annuncio arriva in un momento di grande tensione per il conflitto Russia-Ucraina.