Governo | il clamoroso falso di Alessia Morani Pd

(Di martedì 18 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1-9.mp4 L’onorevole, Partito Democratico, dice di essere assediata da telefonate di imprenditori disperati per il caro bollette e dai ritardi del centrodestra. Leggo il tweet di: “Scusate, ma tra un vaffa e l’altro, qualcuno pensa o no a fare un? Questa settimana ho ricevuto tantissime chiamate di imprenditori…” eccetera, eccetera. Ora, senza offesa, mi chiedo perché un imprenditore disperato dovrebbe chiamare(che per di più è all’opposizione e quindi fuori dalle stanze decisionali) e non, che ne so io, il direttore della sua banca. Ma, a parte questo, il suo tweet parte con un… Continua ascoltando ...

Il Riformista

...non vuol dire votare la fiducia al, vuol dire che su temi concreti c'è la possibilità di dare i nostri voti. E spero che così si regolino tutte le opposizioni". "Sarebbe un errore, ...Ma i giochi per la formazione del nuovosono ancora aperti perché ildissidio tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che l'ha giudicata in un suo appunto ripreso da un fotografo e ... Ministri governo Meloni, i nomi dopo il vertice con Berlusconi: Salvini e Tajani vice, Giustizia a Nordio Il vertice della schiarita tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, col leader di Forza Italia ricevuto dalla ‘premier in pectore’ nella sede di Fratelli d’Italia di via della Scrofa a Roma, non ha par ...Il vertice della schiarita tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, col leader di Forza Italia ricevuto dalla ‘premier in pectore’ nella sede di Fratelli d’Italia di via della Scrofa a Roma, non ha par ...