Governo | Donzelli | ' incontro Meloni-Berlusconi non su questioni personali'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott (Adnkronos) - Quello tra la"è stato unper pensare al futuro degli italiani. Negare le incomprensioni sarebbe inutile, ma non è stato unper risolvere le. Non credo cheabbia chiesto scusa alla. Si sono concentrati sul futuro dell'Italia, sui dossier aperti e hanno parlato della squadra di". Lo ha detto Giovannia Rtl 102.5.

Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Sul ministro della Giustizia la casella è chiusa. Se ne è parlato ed è già stato raggiunto l accordo . Lo ha detto Giovanni Donzelli, Fdi, a Rtl 102.5.Roma, 18 ott (Adnkronos) - Il nuovo governo "sarà di livello e mi lancio in un pronostico: sarà il governo che nascerà prima, almeno nella storia della seconda repubblica". Lo ha detto il responsabile ...