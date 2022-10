Governo | Conte | ' Berlusconi e Putin | Gasparri e la 194 | troveranno muro M5S' **

Sky Tg24

Ma non c'è una visione diche accomuni le forze di opposizione. Letta ehanno già fatto un accordo sulle vicepresidenze. Ma in generale Letta ha il terrore di essere accusato di aver ......La direzione che avvierà ufficialmente il congresso è rimandata a dopo la formazione del. ... E Giuseppe, dopo aver annunciato l'elezione dei suoi presidenti di gruppo (Barbara Floridia al ... Governo, Conte: "Meloni abbandoni deriva Orban, da M5S opposizione dura" Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "La proposta di legge di Gasparri contro l'aborto, Berlusconi in luna di miele con Putin: se vogliono guidare l'Italia in questa direzione andranno a sbattere contro ...Andrea Cangini, giornalista, ex Forza Italia, è stato l’unico senatore del centrodestra ad aver annunciato e votato in aula la fiducia a Draghi, il 20 luglio: oggi dice che il cedimento a Salvini volu ...