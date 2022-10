Governo | Casellati alla Giustizia? La Russa frena Tajani | “Trattative ancora 2-3 giorni”

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Per quanto mi hanno riferito quella dellaera una delle posizione sub iudice, ieri sera era così”. Il presidente del Senato Ignazio La, dopo l’annuncio fatto da Silvio Berlusconi su l’intesa raggiunta sul nome di Elisabettaal ministero della. E anche il coordinatore azzurro Antonio, dato dal Cav come ministro degli Esteri e vicepremier si schermisce: “Sono solo un chierichetto, chi entra Papa esce cardinale…”, dice in Transatlantico. “A trattare sono Meloni e Berlusconi…”, chiarisceper il quale “ci vorrannodue-tre” per risolvere il puzzle della squadra di. E all’ennesima domanda sul toto ministri, e su cosa pensa che ...