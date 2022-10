Governo | Berlusconi fa l’elenco dei ministri indicati da Forza Italia | “Meloni? E’ d’accordo” E racconta la barzelletta su Putin e il Papa

(Di martedì 18 ottobre 2022) Silviosi è ripreso la scena politica e ai giornalisti che lo attendevano fuori da Montecitorio ha fattodeida, rilanciando la candidatura di Elisabetta Casellati alla Giustizia. “Tajani agli Esteri e Casellati alla Giustizia, Saccani all’Università, Bernini alla Pubblica Amministrazione e Gilberto Pichetto ad Ambiente e transizione ecologica.? E’“. Alle domande dei cronisti sui rapporti con, l’ex premier hata unagià usata per un suo video di Tik Tok diffusa in campagna elettorale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... lo ha dichiarato infatti lo stesso leader di Forza Italia Silvio, parlando coi giornalisti: "C'è assolutamente l'accordo sulla squadra di" ha detto lasciando la Camera. La prima ......affrettati a precisare che il futuro incarico di Meloni e il suo rapporto con Silvio...sorella Arianna alla mamma Anna La leader di Fratelli d'Italia e probabile futuro premier del...'Andare in via della Scrofa e' stato per chiedere scusa alla Meloni Pure invenzioni. Ho chiesto io di andare li'. Il foglietto I senatori ...“Io non ho nessun obiettivo”. Carlo Nordio, intercettato fuori da Montecitorio dopo l’incontro con il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, conversa e risponde alle domande dei cron ...