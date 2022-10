Gorizia spegne le luci della città | restrizioni anche alle luminarie di Natale Il sindaco | “L’alternativa è tagliare servizi ai più deboli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Dobbiamo condividere i sacrifici dei cittadini non solo a parole”. A dirlo è ildi, Rodolfo Ziberna, in merito ai provvedimenti presi per ridurre il consumo energetico nelle strutture pubbliche. Il primo cittadino ha spiegato che “obiettivo delle disposizioni è risparmiare al massimo per evitare problemi di bilancio”, in modo da “evitare di doversoprattuttopersone più”. Per questo è stata stabilita la chiusura notturna, dall’1, delleesterne di scuole, centro polivalente, centro Lenassi, mercato coperto, castello e giardini del municipio. Lo stesso si applicaaree esterne di palestre e impianti sportivi, compresi i cortiliprotezione civile. L’intervento del ...