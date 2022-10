Gonzalo Higuain emozionato dopo la finale da calciatore professionista Video

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sito inglese:non giocherà più a calcio professionistico. Una carriera straordinaria è giunta al termine. Il 34enne attaccante argentino ha segnato 335 gol in 710 partite di calcio di club, vincendo tre scudetti della Liga con il Real Madrid e tre titoli di Serie A con la Juventus, oltre alla Copa del Rey e due Supercoppe di Spagna, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, oltre all’Europa League 2019 con il Chelsea. Oltre a questi tre club,ha giocato anche per River Plate, Napoli e AC Milan e ha concluso la sua carriera all’Inter Miamila sconfitta per 3-0 contro il New York City FC martedì. Che carriera incredibile Un emozionanteaver giocato la sua ultima partita. pic.twitter.com/m99OiDKkun — Major League ...

in lacrime per l'addio al calcio giocato. Dopo più di settecento partite coi club, quasi ottocento contando anche la nazionale argentina e 366 gol di una carriera strepitosa, trascorsa ...Si è chiusa con una sconfitta la straordinaria carriera di. L' Inter Miami , la squadra della MLS in cui è approdato nel settembre 2020 dopo aver lasciato la Juventus , è uscita dai playoff , sconfitta per 3 - 0 a New York., le ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Gonzalo Higuain si è ritirato. Addio al calcio per il Pipita che non riesce a trattenere le lacrime al termine del match che segna la sua ultima partita. Finisce 3-0 per il New York City ( trascinati ...