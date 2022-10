Golf | DP World Tour | al via il Mallorca Golf Open | quattro azzurri in gara

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tutto pronto per il quartultimo appuntamento stagionale del DP, il. Il massimo circuito continentale rimane quindi in Spagna per la terza settimana consecutiva, con l’evento che andrà in scena dal 20 al 23 ottobre sul percorso del Son Muntander GC di Palma di Maiorca. Sarannogliin: con Renato Paratore, miglior italiano (32esimo) all’Andalucia Masters, ci saranno anche Francesco Laporta, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan. A difendere il titolo sarà il danese Jeff Winther. SportFace.

We work with over 45,000 businesses, including Adidas, Burger King, Dairy Queen,Town, Hard ... For more information, visit www.dtiq.com About Summit Summit Innovations is aleader in the ...Continua a leggere - > L'articolo Adrian Otaegui, primo ribelle del LIVa vincere sul DPTour proviene da Golfando: news, foto e storie di umanità ... Adrian Otaegui, primo ribelle del LIV Golf a vincere sul DP World Tour - Golfando: news, foto e storie di umanità golfistica Score record a Valderrama e 510mila euro per il basco. Le tre gare sul LIV Golf avevano fruttato a Adrian Otaegui un milione di euro.Alle spalle dei battistrada troviamo con - 6 lo svedese Joakim Lagergreen , che precede di una lunghezza lo scozzese Robert Macintyre e l'iberico Sebastian Garcia - Rodriguez. In casa Italia superano ...