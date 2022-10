Gli anni Sessanta di New York | dalla rivoluzione dell' arte all' assassinio di Kennedy

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ove mai una tanto evocata apocalisse nucleare spazzasse via come estrema conseguenza la città di New, archeologi del futuro potrebbero basarsi su e farsi bastare “New1962-1964”, il volumone unico ideato e curato dal compianto Germano Celant che racconta i cambiamenti radicali che avvennero in questo triennio esiziale nella capitale del mondo libero. A New, cioè nel mondo. Edito da Skirà, il librone racconta ciò che successe tra il gennaio 1962 e il dicembre 1964 e che ebbe un profondo effetto sulla vita creativaa città riverberandosi sull’occidente, modificando profondamente tutto il mondo, dalle arti visive in senso stretto alle performance,musica al design. Insieme a queste innovazioni creative, il periodo dal 1962 al 1964 vide ...