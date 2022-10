Giro d’Italia 2023 | l’arrivo a Roma il 28 maggio | ecco tutte le tappe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tutto pronto per il 106°. Una corsa storica che partirà, per la seconda volta nella sua storia, dall’Abruzzo per terminare a, per la quinta volta. Si tratta della storica corsa che nelprenderà il via il 6per concludersi il 28. Ventidue giorni di gara nella quale i corridori si cimenteranno su vari tipi di percorsi nella speranza di conquistare l’ambita maglia rosa. Il percorso La partenza è prevista il 6prossimo sulla Ciclovia dei Trabocchi, in un percorso iniziale che sarà quasi interamente pianeggiante, fino alad Ortona. La seconda tappa partirà da Teramo e attraverserà Silvi Pese, Chieti e Ripa Teatina, per terminare sul lungomare di san Salvo Marina. La 3 tappa prende il via a Vasto, ...