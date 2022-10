Giornata contro la tratta di esseri umani | Zaia | “Occasione preziosa per riflettere su questo fenomeno subdolo”

Sky Tg24

...la prima donna premier d'Italia 'Il 16 ottobre 1943 è per Roma e per l'Italia unatragica,... una memoria che serve a costruire gli anticorpil'indifferenza e l'odio. Una memoria per ......lo abbiamo già incontrato alla prima, è una squadra fortissima con giocatori fortissimi e un allenatore che ha vinto lo scorso campionato di B. La voglia di passare il turno c'è".i ... Giornata mondiale della menopausa, contro paure e pregiudizi Ricorre oggi il 16° anniversario dall’istituzione della Giornata Europea contro la Tratta di esseri umani da parte della Commissione Europea. Anche quest’anno a Cremona, da ieri, lunedì 17 ottobre, è ...L'Olimpia Milano è a Belgrado per disputare la terza giornata di stagione regolare di EuroLeague contro i padroni di casa del Partizan. I dodici che Ettore Messina manderà in ...