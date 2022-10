“Giocagiocattolo” | in scena al Teatro del Buratto di Milano

(Di martedì 18 ottobre 2022) In programma il 29 e 30 ottobre lo spettacolo con il nuovo allestimento supportato da FAO Schwarz: info biglietti– È scattato il countdown per il debutto aldel– via G. Bovio 5– di “. Quando i bambini dormono… i giocattoli giocano”, lo spettacolo supportato nel suo nuovo riallestimento da FAO Schwarz, iconico marchio di giocattoli che un anno fa ha aperto le sue magiche porte ae che quest’anno compie 160 anni. Inil 29 e il 30 ottobre, questo spettacolo unico è capace di catturare la fantasia di ogni bambino e di chiunque abbia voglia di continuare a sognare. Ed è proprio questa volontà di stupire e meravigliare che unisce uno dei teatri simbolo per bambini e ragazzi e il negozio che dal 1862 incanta chi lo ...

Agenzia askanews

La nuova messa indie' una delle grandi novita' della stagione 2022 - 23 del Teatro del Buratto. Lo spettacolo sara' inal Teatro Bruno Munari di via G. Bovio 5 nella ...La nuova messa indie' una delle grandi novita' della stagione 2022 - 23 del Teatro del Buratto. Lo spettacolo sara' inal Teatro Bruno Munari di via G. Bovio 5 nella ... Il Teatro del Buratto riporta in scena "Giocagiocattolo" In programma il 29 e 30 ottobre lo spettacolo con il nuovo allestimento supportato da FAO Schwarz: info biglietti ...Milano, 17 ottobre 2022 - È scattato il countdown per il debutto al Teatro del Buratto - via G. Bovio 5 Milano - di "GIOCAGIOCATTOLO. Quando i bambini dormono... i giocattoli giocano”, lo spettacolo s ...