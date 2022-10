Giale senza freni su Antonino | “Me lo farei ogni secondo”

Biccy

...solo domani per la spallata di Edoardo Io invece voglio vedere quando Antonino UMILIA Nikita...ha difficoltà a non reagire alle provocazioni Non è stato lui a fare provocazioni dandogli del...La trasmissione ha provato a contattarlosuccesso, alla fine Gegia, arrivata in studio, si è ... espulsa a causa delle frasi contro Marco Bellavia, ora si è avvicinato aDe Donà. Che però ... Antonino, una gieffina confessa: "Mi piace, vorrei baciarlo e non solo" In Francia un distributore su tre è a secco. E per oggi la Cgt ha proclamato uno sciopero interprofessionale. Ma Macron non teme la piazza ...La recensione de Il principe di Roma, il film di Edoardo Falcone con Marco Giallini è una commedia sfacciata, divertente, palesemente romana!