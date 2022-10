GF Vip | Marco Bellavia | “Dopo una violenta crisi l’hanno ricoverato d’urgenza in psichiatria”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il casocontinua a tenere banco sui social anche ora che il conduttore di Bim Bum Bam è ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 da tre settimane. A parlare di lui stavolta è l’ex compagna storica, la modella e imprenditrice Marianna Bosis, che gli è stata accanto per quattro anni, dal 2016 al 2020, quando il matrimonio trae la madre di suo figlio era ormai finito già da qualche anno. GF Vip 2022, l’ex diracconta un episodio controverso Intervistata dal settimanale “Di Più”, Marianna Bosis ha smentito le parole dell’ex moglie di, Elena Travaglia, che ha sempre sostenuto che l’uomo non avesse mai manifestato prima dei problemi psicologici di nessun tipo. Al contrario, stando a quanto sostenuto dalla Bosis, ...

Da quando ha abbandonato la Casa del Gf7 ,Bellavia sembra stare meglio. Ha ripreso a comunicare sui social network, ha inviato una lettera e un video messaggio ai suoi ex coinquilini del reality, e ha rilasciato una lunga ...... Marianna Bosis è tornata a parlare del suo exBellavia, nelle ultime settimane al centro dell'attenzione nazionale per via delle vicende incresciose avvenute al Gf. L'ex del gieffino ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’ex fidanzata di Marco Bellavia ha parlato di alcuni episodi che avrebbero caratterizzato il passato dell’ex concorrente del Grande ...