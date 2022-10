GF VIP | Ginevra Lamborghini parla del fidanzato Edoardo Casella | «La crisi è iniziata quando sono uscita dalla casa»

(Di martedì 18 ottobre 2022)ieri sera era nello studio del GF Vip di Alfonso Signorini, ma qualche ore prima si è collegata in diretta su Instagram perre un po’ con i suoi followers. Proprio in questa occasione, la sorella di Elettra ha fatto un po’ di chiarezza sul suoe sulla loro...

Lamborghini vuota il sacco su Antonino Spinalbese dopo la diretta del GfNel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 17 ottobre 2022 su Canale 5, è ...In studio era presente ancheLamborghini : "Sono rimasta colpita quando ti è scappato che ... Nell'ultima puntata del GF7 non c'è stato alcun eliminato . Tuttavia, ci sono ben sei ...Antonino Spinalbese, che ha ribadito di essere restio alle relazioni mediatiche, si è detto certo che Ginevra abbia frainteso le sue parole ...Ginevra Lamborghini si confronta Antonino Spinalbese in merito al comportamento del ragazzo dentro alla Casa e alle sue dichiarazioni su Ginevra.